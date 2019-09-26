الولايات المتحدة تُرسل 200 جندي ومعدات عسكرية إلى السعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون، الخميس، عن إرسال الولايات المتحدة 200 جندي ومعدات عسكرية إلى السعودية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، في بيان:

في ضوء الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية، وبناء على دعوتها، فإن وزير الدفاع مارك إسبر أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنشر معدات في المملكة.

وتابع:

هذا النشر سيزيد من الدفاع الجوي والصاروخي لبنآ أساسية عسكرية ومدنية في السعودية وسيعزز وجودا مهما بالفعل للقوات الأميركية في المنطقة.

وبحسب البيان إن المعدات تشمل بطارية باتريوت واحدة، وأربعة أنظمة رادار (RADAR)، وما يقارب 200 من أفراد الدعم العسكرية.

وأوضح البيان أن وزير الدفاع وافق على وضع مزيد من القوات تحت أوامر الاستعداد للانتشار، على الرغم من أن قرار نشر هؤلاء لم يتخذ بعد إلا أنهم سيحتفظون بوضع جهوزية مرتفع.

وتشمل هذه القوات بطاريتي باتريوت، ونظاما دفاعيا عالي الارتفاع (THAAD) واحدا”.

أضاف البيان:

هذه الخطوات دليل على التزامنا تجاه الشركاء الإقليميين، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتأتي بعد تواصل كبير مع الشركاء في المنطقة وحول العالم. إن دولا أخرى دانت النشاطات الإيرانية في المنطقة، ونتطلع إليها للمساهمة بأموال في جهد دولي لتعزيز دفاع المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في حين كشف مصدر أمريكي حكومي لقناة “الحرة”، في وقت سابق، بأن الرياض طلبت من الإدارة الأميركية إرسال مزيد من القوات العسكرية إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف المصدر أن السعودية طلبت أيضا تسريع إيصال بطاريات دفاع صاروخي من طراز باتريوت، ونحو أربعة أنظمة رادار دفاعية متطورة لحماية الأجواء السعودية من خطر التهديدات الإيرانية.

هذا ويدرس فريق الرئيس دونالد ترامب الأمني، إمكانية تحريك حاملة طائرات أميركية ثانية إلى المنطقة لتنضم إلى مجموعة حاملة “يو أس أس أبراهام لينكولن” الضاربة.