اليونان تدعو حفتر إلى اتخاذ موقف بنَّاء في مؤتمر برلين

كان ينبغي أن تشارك اليونان في مؤتمر برلين بشأن ليبيا. [رويترز]

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الجمعة، بعد اجتماعه مع خليفة حفتر، إن أثينا شجعت حفتر على التصرف البناء في محادثات مؤتمر برلين الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن دندياس قوله:

شجعنا حفتر على المشاركة بروح بناءة في عملية برلين ومحاولة،، التوصل لوقف لإطلاق النار وإعادة الأمن في ليبيا.

وأضاف أنه كان ينبغي أن تشارك اليونان في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

ووصل خليفة حفتر، الخميس، العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة رسمية، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بمدينة بنغازي.