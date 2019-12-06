اليونان تطرد السفير الليبي احتجاجًا على مذكرة التفاهم المُبرمة مع تركيا

قالت اليونان، الجمعة، إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني، في المجال البحري، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، قوله في إفادة صحفية، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.

ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه انتهاك سافر للقانون الدولي، حسب وصفه.

وأضاف أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.

يأتي ذلك بعد أن طلبت اليونان من ليبيا تفاصيل بشأن الاتفاق الأسبوع الماضي.

من جانبه قالت السفارة الليبية في أثينا إنه ليس لديها تعليق على الأمر.