انتشال أكثر من 30 جثة لمهاجرين قُبالة شواطئ لبدة

قام الهلال الأحمر الليبي فرع الخمس بالتعاون مع مركز شرطة المدينة، مساء الخميس، بانتشال أكثر من 30 جثة من على شواطئ منطقة لبدة بمدينة الخمس، بعد البحث المكثف لها حيث قاموا بتكييسها وترقيمها وانتشالها لفحصها من قِبل الطبيب الشرعي.

وأوضح الهلال الأحمر الخمس في منشور عبر صفحته الرسمية، الجمعة، أن هذه الجثث تعود لغرق مركب خشبي قبالة سواحل مدينة الخمس يحمل على متنه 325 مهاجراً غير شرعي من جنسيات عربية وإفريقية بينهم نساء وأطفال.

وأشار إلى تقديمهم الدعم النفسي للماهجرين الذين تم انقاذهم من الغرق وعددهم 132 مهاجر، مشيرًا إلى أن عملية البحث والانتشال استمرت حتى فجر اليوم التالي.

وأوضح الهلال الأحمر أن البحر ما زال يعج بجثث المهاجرين، منوهًا بأنه سيتم انتشالها عند وصولها للشواطئ أو الدخول إليها بعد إيجاد مركب يساهم على إنتشالها وهم بداخل البحر.