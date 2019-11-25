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انتهاء أعمال الصيانة بمستودع الزاوية النفطي

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 نوفمبر 2019 - 18:25
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شركة “السوكومنين” تُنهي أعمالها بمستودع الزاوية النفطي. [البريقة لتسويق النفط]
أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن إنهاء شركة “السوكومنين” للإنشاءات الحديدية البحرية والصناعية المنفذة لمشروع صيانة عدد 8 خزانات، أعمالها بمستودع الزاوية النفطي بإشراف مباشر ومتابعة من قِبل الإدارة العامة للشؤون الفنية.

وتم الخميس الماضي، الاستلام النهائي من قِبل اللجنة المُشكلة للاستلام من قِبل شركة البريقة طبقا للشروط والمواصفات المتعاقد عليها لأخر خزانين من ضمن الثماني خزانات المستهدفين بالصيانة على النحو التالي.

وأوضح الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مجال العمل تضمن إزالة الحلقة الدائرية وكسح وطلاء أسفل الحلقة الدائرية بواسطة طلاء نوع(Modifed Epoxy).

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كما تم تنفيذ دكة حجرية خالية من الأتربة والشوائب بسمك (10سم) وتنفيذ خرسانة مسلحة على هيئة بلاطات بفواصل تمدد (2سم) وبمسافة (3سم) وصب مادة مقاومة للمنتجات النفطية (Sika flex t68w) بين فواصل تمدد الخرسانة وكذلك بين الممشى والحلقة الدائرية.

وتم كسح السطح الخارجي للخزان باستعمال (Copper Slag) حسب المواصفات السويدية وبدرجة (SA2.5).

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