انتهاء الجولة الأولى من محادثات لجنة 5+5 بجنيف

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، عصر اليوم السبت، .والتي كانت قد بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضي، في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، بحضور ومشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وقالت البعثة في بيان لها، إن عمل هذه اللجنة يُشكل أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.

وشكرت البعثة الطرفين على قدومهما إلى جنيف وعلى شروعهما بالبحث الجاد بالمهام الموكلة إليهما، وعلى الروح المهنية العالية والإيجابية التي تميزت بها مباحثاتهما، بحسب البيان.

وقد لاحظت البعثة وجود توافق بين الطرفين على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير الماضي، وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها.

كما لاحظت وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الأراضي الليبية، واستمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قِبل الأمم المتحدة (تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة).

وأشار البيان إلى دعم الطرفان العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين ويقدرون مشاركة البعثة اللأممية كلما دعت الحاجة لذلك، ويؤكد الطرفان على لأن اللجنة الحالية المُكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5 + 5 في جنيف.

وأضاف البيان:

وبينما يتفق الطرفان على ضرورة الاسراع بعودة النازحين الى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فانهما لم يتوصلا الى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لاعادة الحياة الطبيعية الى تلك المناطق. ولما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18/2/2020 موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف.

هذا وانطلقت اجتماعات لجنة 5+5 تحت رعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة 5 من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني و5 من كبار الضباط ممثلين عن قوات حفتر، لمناقشة وقف إطلاق النار وتثبيته ووضع آلية لمراقبته.

يُشار إلى أن مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي عُقِد الشهر الماضي، أوصى بعقد محادثات لجنة 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.