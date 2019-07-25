انتهاء المرحلة الأولى من تسليم منظومة «إس- 400» الروسية إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، الانتهاء من المرحلة الأولى من توريد أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات “إس-400”.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر بالوزارة قوله:

تم تسليم الدفعة الأولى من منظومات “إس-400” إلى قاعدة موتيد الجوية في أنقرة اليوم، ووصلت 30 طائرة، وننتظر أن يتم تسليم الشحنة الثانية أيضًا إلى أنقرة.

هذا وبدأت تركيا في الـ12 من يوليو الجاري، في إجراءات تسلم منظومة إس 400 من روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة “إس-400” الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان:

في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين، بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة إس-400 إلى قاعدة “مرتد” الجوية بالعاصمة أنقرة، اعتبارا من 12 يوليو/تموز 2019.

في سياق متصل، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في بيان صادر عنها، بدء المرحلة الأولى من عملية استلام منظومة “إس-400” مع وصول أول طائرة تقل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة.

وأشارت إلى أن استلام الأجزاء الأخرى التابعة للمنظومة سيستمر خلال الأيام المقبلة.

هذا وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية تسلم تركيا هذه المنظومة الصاروخية، وهددت بفرض عقوبات مُشدّدة على أنقرة إن تسلمتها، في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ماضية في هذه الصفقة مع موسكو.

يُذكر أن تركيا قررت عام 2017، شراء منظومة “إس-400” الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية “باتريوت” من الولايات المتحدة، في حين تقول واشنطن إن المنظومة الروسية، ستُشكّل خطرًا على أنظمة “الناتو”، الأمر الذي تنفيه أنقرة.