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انتهاك المجال الجوي في واشنطن وتحليق للمقاتلات فوق البيت الأبيض

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 26 نوفمبر 2019 - 16:30
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الطائرة التي اخترقت أجواء واشنطن ليست معادية على الأرجح. [جيتي]

أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، بانتهاك المجال الجوي فوق واشنطن، مما أدى إلى إغلاق البيت الأبيض لوقت قصير، واتخاذ قرارات بإطلاق مقاتلات في أجواء المنطقة.

وقالت مصادر في الشرطة الأميركية، إنه تم تسجيل تحليق طائرة غير مرخص لها، في أجواء المنطقة التي تضم البيت الأبيض ومبنى الكابيتول (مقر غرفتي الكونغرس).

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وأشارت شبكة “سي إن إن” الأميركية، إلى أن السلطات عدلت عن قرار إغلاق البيت الأبيض، بعد وقت قصير من اتخاذه.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن الطائرة التي اخترقت أجواء واشنطن ليست معادية على الأرجح.

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