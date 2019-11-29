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انطلاق فعاليات برنامج «حاضنة بناء» لريادة الأعمال ودعم المشاريع في ليبيا

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 29 نوفمبر 2019 - 17:14
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يهدف البرنامج إلى إنشاء حاضنة لرواد الأعمال في ليبيا. [إنترنت]
انطلقت الخميس، بمدينة إسطنبول التركية، فعاليات برنامج “حاضنة بناء” لريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا.

وحضر الافتتاح وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي بندر الحجار، وسفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار، بالإضافة إلى عدد من المسؤلوين من المؤسسات والهيئات الداعمة.

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ويهدف البرنامج إلى إنشاء حاضنة لرواد الأعمال في ليبيا واحتضان 70 مشروعا على مستوى ليبيا، وفق القائمين عليه.

ويأتي البرنامج بمبادرة بين البرنامج الليبي للإدماج والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك).

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