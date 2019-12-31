انهيار أسواق دبي

سوق دبي أصبح من أسوء الأسواق العربية. [الخليج أونلاين]

كشفت مصادر إعلامية واقتصادية، عن أن انهيار بورصة دبي تسبب بخسائر فادحة في أسواق المال الإماراتية.

ووصف خبراء اقتصاديون هذا الأمر بالفاجعة والأيام السوداء.

وبحسب الخبراء فإن سوق دبي أصبح من أسوء الأسواق العربية، وإدارة السوق فشلت في تحقيق النمو.

كما كشفت تقارير اقتصادية أن بورصة دبي انهارت فعلاً ، وأن إعلان إفلاسها وانهيارها التام مسألة وقت فقط.

وأشارت التقارير إلى أن ما تقوم به حكومة دبي هو عبارة عن ضمادات لجراح الانهيار، وليس لعلاجها، فهي الآن تبحث عن قروض لتأجيل الانهيار، بحسب التقارير.