اورلاند: انتخابات المجالس البلدية محطة هامة في المسار الديمقراطي الليبي

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير نيكولا اورلاندو أن الانتخابات البلدية التي جرت، السبت، في العديد من المدن الليبية محطة مهمة في المسار الديمقراطي للبلاد.

جاء ذلك خلال لقاءه رئيس البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي جلال العاشي حيث هنأه على هذه الانتخابات التي جرت في 58 بلدية ليبية.

و أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا في تدوينة على منصة اكس، ” التزام الاتحاد بتعميق التنسيق والتعاون، والتأكيد على أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا تقوم على احترام السيادة وحقوق الإنسان والحريات العالمية، والثقافة والتقاليد الليبية الغنية”.

‏وأضاف اورلاندو أن “مناقشاتنا المثمرة تناولت مواضيع رئيسية مثل الطيران المدني، والصحة، والتعليم العالي، ومصائد الأسماك، وتبادل الشباب التعليمي و الثقافي والطاقة المتجددة، والهجرة وإدارة الحدود”.

وقال إنه كما” اتفقت مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ⁦‪اورسلا فون دير لين‬⁩ ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في 15 مايو الماضي، ناقشنا إقامة حوار منظم حول الأولويات المشتركة”.