بإيعاز من «عقيلة صالح».. السفير الليبي في أثينا يطلب من اليونان أن تطرده!

أفاد مصدر مسؤول، بأن سفير ليبيا في اليونان محمد بشير يونس، وهو من مدينة طبرق، عضو سابق في المؤتمر الوطني ومن المنشقين عنه، ومن أتباع رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، وجماعة لا للتمديد.

ونوه المصدر لـ«عين ليبيا»، بأن “يونس” من أنصار ومؤيدي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح.



وأوضح المصدر أن السفير الليبي هو من تقدم بطلب للحكومة اليونانية لطرده، وذلك بإيعاز من عقيلة صالح من جل استكمال إحراج موقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا.

هذا وقالت اليونان، الجمعة، إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني، في المجال البحري، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، قوله في إفادة صحفية، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.

ووصف “دندياس” الاتفاق الليبي التركي بأنه انتهاك سافر للقانون الدولي، حسب وصفه.

وأضاف أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.

يأتي ذلك بعد أن طلبت اليونان من ليبيا تفاصيل بشأن الاتفاق الأسبوع الماضي.

من جانبها قالت السفارة الليبية في أثينا إنه ليس لديها تعليق على الأمر.