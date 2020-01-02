باشاغا: المسؤول على العدوان لم يعد لديه إلا واحد من خيارين «الاستسلام أو الانتحار»

باشاغا: مذكرات التفاهم مع الجمهورية التركية جاءت بالطرق القانونية. [إنترنت]

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن المسؤول على قرار الهجوم على العاصمة لم يعد لديه إلا واحد من خيارين الاستسلام أو الانتحار.

وفي تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أضاف باشاغا أنه على القيادة العسكرية المسؤولة على الهجوم أن تعلن ساعة صفر صادقة ولو لمرة واحدة، وهي ساعة الانسحاب والاستسلام لإرادة الشعب الليبي، وفق قوله.

ونوه وزير الداخلية بأن لحكومة الوفاق الحق في الدفاع عن شرعيتها، ومن أوجب واجباتها حماية المدنيين من عدوان غاشم، تقوده ثلة من الانقلابيين مدعومة من بعض الجهات الخارجية، حسب وصفه.

وأكد الوزير أن مذكرات التفاهم مع الجمهورية التركية جاءت بالطرق القانونية وبشكل معلن دون مواربة عكس الذين يستجلبون المرتزقة من جميع الملل بتسهيلات من بعض الدول التي تعترف بحكومة الوفاق في العلن وتدعم العدوان في جنح الظلام.

ولفت باشاغا إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا دون منازع، وأن جامعة الدول العربية أقرت بشرعيتها المنبثقة من الاتفاق السياسي المبرم بالصخيرات، مشيرا إلى أن بيانها إدانة صريحة للعدوان الغاشم على العاصمة طرابلس.

وأضاف باشاغا يقول: