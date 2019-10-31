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باشاغا: حفتر ودوله الداعمة له هم صُناع الموت

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 أكتوبر 2019 - 20:03
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أكد الوزير أن هذه الأعمال الإجرامية لن تثنيه وترهبه وسيستمر في خدمة الشعب الليبي. [داخلية الوفاق]
تعرض أحد المباني التابعة لوزارة الداخلية بطريق المطار في العاصمة طرابلس، الخميس، لقصف جوي من طيران قوات حفتر أسفر عن أضرار جسيمة للأحياء السكنية المجاورة له، وإصابة عدد من منتسبي الوزارة وعدد من المواطنين المدنيين الذين كانوا قرب مكان القصف.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق على فيسبوك، عن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، تأكيده بأن هذه الأعمال الإجرامية لن تثنيه وترهبه وسيستمر في خدمة الشعب الليبي إلى أن تنتصر إرادة الشعب الليبي والتي ستكون قريبة جداً.

وفي مؤتمر صحفي من مكان القصف، قال باشاغا:

حفتر ودوله الداعمة له هم صناع الموت ونحن صناع الحياة للشعب الليبي وستكون ليبيا دولة موحدة ولن يكون هناك مكان للمجرمين، وقصف طيران حفتر اليوم هو دلالة واضحة على ضعفه وتخبطه وإن قوته تتراجع يوماً بعد يـوم.

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هذا واعتبرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، هجوم اليوم دليلاً إضافيًا قاطعًا على إجرام القيادة العسكرية المسئولة على الهجوم على العاصمة واستهدافها الفاضح لمؤسسات الدولة، وعدم اكتراثها بحياة المدنيين من عاملين وموظفين بديوان الوزارة الذي يعتبر مقرًا مدنيًا، ونوهت بأن الهدف الحقيقي وراء قصفه هو منع جهود الوزارة في العمل الأمني وحفظ الاستقرار ومحاولة من المهاجمين لنشر الفوضى والإرهاب.

وأعلنت الوزارة في بيانها، عزمها الكامل على استمرار أعمالها الأمنية المناطة بها وعدم ترددها قيد أنملة في مواصلة العمل في مكافحة الجريمة والإرهاب وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة بأعلى درجات الجدية والحزم.

كما طمأنت وزارة الداخلية كافة المواطنين باستمرار الوزارة والأجهزة والقطاعات الأمنية بأداء واجبهم تجاه الوطن والمواطن وفقًا للخطط الأمنية المعتمدة.

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