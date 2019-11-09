باشاغا: روسيا أججت الحرب في ليبيا لبسط سيطرتها على النفط

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، إن روسيا أججت الحرب في ليبيا لبسط سيطرتها على النفط الليبي.

وأشار باشاغا في تصريحات لوكالة بلومبرغ الأمريكية، إلى أن موسكو عمقت الأزمة الليبية عبر نشر مجموعة فاغنر في البلاد كما فعلت ذلك في سوريا ووسط إفريقيا، وقال إنه حيثما توجد فاغنر يوجد الدمار، وفق قوله.

ولفت أيضًا إلى أن روسيا سعت لاستعادة فلول نظام معمر القذافي السلطة في ليبيا.

كما دعا الوزير الولايات المتحدة إلى تكثيف جهودها لحل النزاع الليبي.

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية عليها التزام أخلاقي وقانوني تجاه ليبيا ويجب أن تتعاون مع الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار.

ونوه بأن التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب مستمر، مُشيرًا إلى أن حرب حفتر على طرابلس وفرت أرضية خصبة لإعادة تجمع التنظيمات الإرهابية.