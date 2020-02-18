«باشاغا» لمنتسبي الوزارة: عليكم بمكافحة الفساد والميليشيات

وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، كلمة مرئية إلى ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين وكافة منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير.

وقال الوزير، إن الليبيين ينتظرون من ضباط الداخلية وعناصرها جهودا للقضاء على كافة صور الجريمة والفساد بقوة القانون وإنهاء وجود المليشيات المجرمة الخارجة عن القانون، حسب وصفه.

ودعا باشاغا، منتسبي الداخلية إلى تحمل مسؤولياتهم و ألا أن يكونوا أداة للقمع والظلم والابتزاز واستغلال المصالح الشخصية كما كان الحال في الدولة الدكتاتورية التي تخلصت منها البلاد قبل تسع سنوات، وتحاول بعض الدول إعادة تدويرها عبر صناعة طاغية جديد.

ونوه بأن ثورة فبراير كانت ردة فعل شعبية رافضة للظلم والجور والاستبداد، وأن الثورة كانت رغبة صادقة من الشعب للتحرر من الطغيان وبناء دولة تضمن العدالة والمساواة والعيش الكريم.

وأشار وزير الداخلية إلى أن هنالك مجموعة تصدرت المشهد من الانتهازيين والمزايدين على تضحيات الشرفاء، أدت إلى انتكاس الحلم ومواجهة واقع أليم أفرز العنف والفساد وانتشار الجريمة والإرهاب وبروز فئات متربصة بالسلطة.

كما أشار إلى أن التحدي الذي يواجه ثورة فبراير هو قدرتها على انصهارها في بوتقة الوطن وتنفيذ رؤية واضحة لبناء دولة تحترم أبناء الشعب دون تمييز أو مفاضلة وتقضي على الفساد بكافة أشكاله.

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