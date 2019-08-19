«باشاغا» يبحث مع رئيس الأمن الداخلي المستجدات الأمنية بالعاصمة والمناطق الأخرى

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اجتماعًا الاثنين، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء رشيد الرجباني.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الجهاز في طرابلس، بحث الأوضاع والمستجدات الأمنية بالعاصمة طرابلس، والمناطق الأخرى.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن الأجهزة الأمنية مسئولة مسؤولية مباشرة على أن المواطن والحفاظ على الأمن القومي للدولة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

كما شدّد باشاغا على ضرورة التزام أعضاء الأجهزة الأمنية بالضبط والربط وإتباع التراتبية الإدارية التي تُنظم عمل الأجهزة الأمنية وفقاً لقانون الأمن والشرطة وعلى الإهتمام بأمن المواطن وسلامته، موضحاً أن هذا الإهتمام يأتي من ضمن أولوياته.

وأشار إلى أن عمل أجهزة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي يجب أن تحرص كل الحرص على أن يشعر المواطن بالأمن والإستقرار في كافة ربوع البلاد.