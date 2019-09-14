«باشاغا» يبحث مع نظيره التونسي المشاكل والعراقيل بالمنافذ الحدودية

أجـرى وزيـر الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فـتحي باشاغا، السبت، اتصالاً هاتفياً، مع نظيره التونسي هشام الفوراتي.

وأوضح مكتب الإعلام بالوزارة، أن المكالمة تناولت عدد من المواضيع الأمنية التي تهم البلدين، خاصةً ما يواجه المواطنين الليبيين من مشاكل وصعوبات بالمعابر الحدودية في الجانب التونسي وبالأخص منفذ رأس جدير.

وأكد باشاغا على حرص الدولة الليبية على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصلحة الشعبين، موضحاً بأن المواطنين الليبيين القاصدين الأراضي التونسية عبر منفذ رأس جدير يتعرضون لعديد المشاكل والعراقيل من أهمها، الانتظار لساعات طويلة في الجانب التونسي قد تتجاوز الـ24 ساعة وبأن هنالك عديد من الحالات الإنسانية، إضافة إلى عدم وجود مرافق خدمية وصحية بالمنفذ.

كما أشار إلى وجود زيادة في مشكلة تشابه الأسماء والتأخير في الردود لتسوية أوضاعهم,، وسوء المعاملة للمواطنين الليبيين, منوهًا بضرورة الإسراع في حل هذه المشاكل والعراقيل خدمةً للشعبين، وعلى ضرورة التواصل المستمر والتنسيق بين الجانبين.

من جانبه أكد وزير الداخلية التونسي بأن جمهورية تونس حريصة كل الحرص على دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً بأن هذه المواضيع سوف تُؤخذ بعين الاعتبار.

وأبدى استعداد الجانب التونسي لوضع الحلول لهذه المشاكل بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وفق قوله.