«باشاغا» يستعرض مع السفير الإيطالي نتائج مؤتمر برلين

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوزير استعرض خلال اللقاء نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي عُقِد اليومين الماضيين.
كما تطرق الجانبان إلى مسألة إغلاق الحقول النفطية وما يترتب عليه هذا الإجراء من ضرر للاقتصاد الليبي وتهديد للأمن الوطني.
ووجه السفير الإيطالي دعوة رسمية إلى الوزير بزيارة إيطاليا في أقرب وقت ممكن.
كما ناقش الجانبان ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تشكله هذه الظاهرة من أثار سلبية على دول المنطقة عامة وعلى ليبيا وإيطاليا خاصة.
وأبدى السفير الإيطالي رغبة بلاده في دعم الجانب الليبي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا.
وثمن السفير الإيطالي الجهود الملموسة التي يقوم بها وزير الداخلية المفوض من أجل استتباب الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
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