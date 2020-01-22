«باشاغا» يستعرض مع السفير الإيطالي نتائج مؤتمر برلين

طرق الجانبان إلى مسألة إغلاق الحقول النفطية. [داخلية الوفاق]

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوزير استعرض خلال اللقاء نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي عُقِد اليومين الماضيين.

كما تطرق الجانبان إلى مسألة إغلاق الحقول النفطية وما يترتب عليه هذا الإجراء من ضرر للاقتصاد الليبي وتهديد للأمن الوطني.