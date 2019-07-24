«باشاغا» يفتتح حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة بنالوت

افتتح وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة بنالوت، والذين تجاوز عددهم 300 خريج.

وفي كلمة له بالمناسبة هنأ الوزير الخريجين ودعاهم فيها إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية أمن الوطن والمواطن.

وسلم باشاغا عدد 3 دروع فخرية إلى مدير أمن نالوت ومدير معهد التدريب بنالوت وعميد بلدية نالوت، وبدورهم قام خريجو الدفعة بتكريم الوزير وتسليمه شهادة تقدير ودرع تذكاري باسم الدفعة، بعد أن قدموا استعراضا عسكريا لما تدربوا عليه خلال 6 أشهر هي مدة التدريب.

هذا ووصل وزير الداخلية الثلاثاء إلى بلدية نالوت، والتقى فيها قياداتها المحلية وعددا من الشخصيات السياسية، في مقدمتهم المجلس البلدي ومديرية الأمن وقيادات المؤسسات الأمنية بالمنطقة والمناطق المجاورة.

كما قام باشاغا بزيارة إلى معبر وازن – ذهيبة على الحدود التونسية، وتابع سير العمل هناك.