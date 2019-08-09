«باشاغا» يُوعز بمنع وضع صورة أي مسؤول بما فيهم شخصه في أي مقر تابع للوزارة

عممت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني حظر تعليق صور المسؤولين بالمقار الأمنية التابعة لها.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الداخلية فتحي باشاغا الخميس، أوعز فيه بمنع وضع صور المسؤولين بما فيهم شخصه داخل أو خارج أي مقر أمني تابع للوزارة.

وأوضح باشاغا أن أي مسؤول ما هو إلا موظف مكلف بتسيير مهام الوزارة وفق الدستور والقانون.

وأشار التعميم المنشور في صفحة الوزارة على فيسبوك، إلى أن تعليق الصور في المقار يقتصر فقط على علم الدولة وشعار وزارة الداخلية.

وقال الوزير في تعميمه: