بالصور.. إصلاح أعطال في شبكة الكهرباء

قامت فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء، بتنفيذ أعمال صيانة لأعطال وقعت في الشبكة حيث تمكنوا من استبدال خلية ضغط منخفض داخل محطة “جروش” التي تعرضت للاحتراق من قِبل فرقتي الكوابل والميكانيكة التابعين لدائرة توزيع تاجوراء.

كما قامت الفرق بصيانة كابل ضغط منخفض حجم 240 على محطة الواحة.

وأجرى الفريق التابع لدائرة توزيع حي الأندلس أعمال صيانة شملت استبدال محول حجم 1000 كيلو فولت أمبير الذي تعرض لعطب أثناء عودة التيار الكهربائي ‪بدل محول معطوب على المحطة الجاهزة المحموديه بمنطقة الدريبي

وتم استبدال أيضًا مفتاح حجم 400A في صندوق توزيع علي محطة السحبي بمنطقة الدريبي.

وتقدمت شركة الكهرباء في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بالشكر والتقدير على جهود الفرق المبذولة والمتواصلة.