بالصور.. اختتام دورة رفع اللياقة البدنية بمعهد تدريب الشرطة في طرابلس

اُختُتِمت الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية المنعقدة بمعهد تدريب الشرطة في العاصمة طرابلس، لرفع اللياقة البدنية لأعضاء هئية الشرطة.

و على هامش الاختتام أكد مدير المعهد العميد إبراهيم الصغير، على أهمية دور معهد تدريب الشرطة في رفع كفاة هيئة الشرطة وتطوير أدائها لتقديم الخدمات على أكمل وجه.

وأوضح في تصريح لمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس، أنه تم خلال الدورة تأهيل المتدربين وتنشيطهم وإعدادهم بدنيًا وفكريًا في العلوم الأمنية والقانونية، وصولاً إلى رفع كفاءةهيئة الشرطة إجمالاً خدمة للصالح العام، وفق قوله.