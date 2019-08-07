بالصور.. استعراض لفرقة العمليات الخاصة بإدارة الدعم المركزي تاجوراء

قدم فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، عرضا لفرقة العمليات الخاصة قامت بتدريب أعضائها على مهارات الاقتحام والمداهمات وعمليات تأمين الشخصيات وفنون القتال والدفاع عن النفس والتدريب على عمليات مكافحة الجريمة المنظمة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن العرض يأتي في إطار استعراض إمكانيات الوزارة واستعداداتها وتجهيزاتها الأمنية.

وبدورها قدمت فرقة التحري استعراضا للمهارات الخاصة بفرق كلاب الأثر المدربة على اكتشاف المفخخات والمواد الممنوعة، وكيفية الالتزام بالضبط والربط ورفع أقصي درجات الاستعداد والتأهب الأمني واليقظة والانتباه.