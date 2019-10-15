بالصور.. افتتاح قسم الإيواء بمستشفى الجلاء للنساء والولادة طرابلس

افتتح الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، الثلاثاء، قسم الإيواء بمستشفى الجلاء للنساء والولادة طرابلس، بسعة سريرية تبلغ 50 سريرًا.

وأوضحت وزارة الصحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الافتتاح تم بعد أن شهد القسم تنفيذ أعمال صيانة جذرية وتجهيز بأحدث الأجهزة والمعدات والأثاث الطبي.

كما جرى أيضًا تجديد محطة التحلية ومنظومة الهواء الطبي بالمستشفى وتزويد المستشفى بمولد كهربائي بقوة 1000KVA، وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام خلال العام الماضي والتي تهدف إلى دعم القطاع الصحي في ليبيا، كما استكملت أعمال صيانة المطبخ وجرى تجهيزه بمعدات وأدوات طبخ حديثة.