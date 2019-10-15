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بالصور.. افتتاح قسم الإيواء بمستشفى الجلاء للنساء والولادة طرابلس

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 أكتوبر 2019 - 20:10
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أعمال الصيانة ستشمل غرف العمليات الجراحية وباقي طوابق المستشفى. [وزارة الصحة]
افتتح الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، الثلاثاء، قسم الإيواء بمستشفى الجلاء للنساء والولادة طرابلس، بسعة سريرية تبلغ 50 سريرًا.

وأوضحت وزارة الصحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الافتتاح تم بعد أن شهد القسم تنفيذ أعمال صيانة جذرية وتجهيز بأحدث الأجهزة والمعدات والأثاث الطبي.

كما جرى أيضًا تجديد محطة التحلية ومنظومة الهواء الطبي بالمستشفى وتزويد المستشفى بمولد كهربائي بقوة 1000KVA، وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام خلال العام الماضي والتي تهدف إلى دعم القطاع الصحي في ليبيا، كما استكملت أعمال صيانة المطبخ وجرى تجهيزه بمعدات وأدوات طبخ حديثة.

من جانبه قال مدير إدارة المشروعات بالوزارة محمد العزومي، إن صيانة قسم الإيواء الواقع بالطابق الخامس في المستشفى شملت كافة الأعمال المدنية وجرى تجديد الشبكات الخاصة بالكهرباء وصيانة دورات المياه وتركيب وحدات تكييف منفصلة للحجرات وتجديد منظومات النداء و إنذار الحرائق وتركيب أسقف معلقة.

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وبيَّن مدير إدارة المشروعات أن أعمال الصيانة ستشمل غرف العمليات الجراحية وباقي طوابق المستشفى.

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