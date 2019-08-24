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بالصور.. افتتاح قسم العناية الفائقة بمستشفى طرابلس المركزي

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 أغسطس 2019 - 19:16
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افتتح وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، السبت، قسم العناية الفائقة بمستشفى طرابلس المركزي بسعة تصل إلى 18 سرير موزعة على 3 حجرات.

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أن القسم جرى صيانته وتجهيزه بأجهزة حديثة ومتطورة بعضها يستخدم لأول مرة داخل المستشفيات في ليبيا ولا تتوفر أيضًا في دول الجوار، بحسب الوزارة.

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من جانبه ذكر مدير عام المستشفى البهلول بن رمضان، أن القسم شهد أعمال صيانة جذرية وتجهيز كامل لم تحدث منذ أكثر من 10 سنوات.

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واعتبر مدير مستشفى طرابلس المركزي اهتمام وزارة الصحة بتشغيل أقسام العناية بأحدث الإمكانيات بمثابة “ثورة جديدة” سيشهدها القطاع الصحي في ليبيا بعد أن عانى من الإهمال لسنوات، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة سرير العناية داخل القطاع الخاص، حسب قوله.

وأشار إلى أن تعليمات صدرت عن وكيل عام وزارة الصحة تقضي باستقطاب العناصر الطبية المساعدة المتخصصة للعمل داخل القسم من خلال منحهم مقابل عمل مجزي.

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