بالصور.. الشرطة الليبية تُقيم عرضًا عسكريًا احتفالا بالذكرى الـ55 لتأسيسها

أحيت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء الإربعاء، يوم الشرطة الليبية والذي يصادف الثامن من شهر أكتوبر من كل عام وذلك بإقامة احتفالية بهذه المناسبة بميدان الشهداء في طرابلس.
وحضر الاحتفالية وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، ووكيل الوزارة عميد خالد مازن، ورؤساء المصالح والأجهزة، وعدد من مدراء الأمن بالمناطق، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالوزارة ولفيف من ضباط وضباط صف وزارة الداخلية، وعدد من متقاعدي الشرطة، ومنتسبي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من مندوبي مؤسسات المجتمع المدني، ومندوبي وسائل الإعلام.
ووضع وزير الداخلية المفوض إكليلا من الزهور وقراءة سورة الفاتحة على النصب التذكاري لشهداء الـ20 من فبراير 2011.
واستهلت الشرطة الليبية بعد ذلك احتفالها بالذكرى الخامس والخمسون لتأسيسها والذي كان هذا العام تحت شعار “ليبقى عهدنا لأمن وطنناا”.
ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، عن وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، تأكيده بأن احتفال أفراد الشرطة الليبية بعيدهم اليوم هو تتويج لخمسة وخمسون عاما من العمل الدؤوب والذي يصادف الثمن من شهر اكتوبر من كل عام.
وأوضح عميد خالد مازن في كلمة ألقاها بالمناسبة بأن الشرطة الليبية أولت اهتماما بالغاً طيلة الخمسون سنة بالحفاظ على كيانها ومكوناتها من خلال إنشاء عديد المدارس والمعاهد والكليات الامنية والشرطية ليحملوا مشعل الامن من خلال إحداث نقلة نوعية نحو التخصص الشرطي والارتقاء به.
وأعطى بعدها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا الإذن ببدء الاستعراض العسكري لمكونات وزارة الداخلية والذي شارك فيه مديرية أمن طرابلس والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية وإتحاد الشرطة الرياضي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجهاز المباحث الجنائية وقوة العمليات الخاصة.
وتخلل العرض العسكري تقديم لوحات رياضية لمنتسبي اتحاد الشرطة الرياضي في لعبة الكاراتيه، كما قدم جهاز المباحث الجنائية عروضا بينت القدرة الفائقة لمنتسبي الجهاز في ضبط المخدرات والمؤثرات العقلية والتفتيش على العبوات الناسفة بإشراف الادارة العامة للتدريب وبالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية.
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