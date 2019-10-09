بالصور.. الشرطة الليبية تُقيم عرضًا عسكريًا احتفالا بالذكرى الـ55 لتأسيسها

أحيت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء الإربعاء، يوم الشرطة الليبية والذي يصادف الثامن من شهر أكتوبر من كل عام وذلك بإقامة احتفالية بهذه المناسبة بميدان الشهداء في طرابلس.

وحضر الاحتفالية وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، ووكيل الوزارة عميد خالد مازن، ورؤساء المصالح والأجهزة، وعدد من مدراء الأمن بالمناطق، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالوزارة ولفيف من ضباط وضباط صف وزارة الداخلية، وعدد من متقاعدي الشرطة، ومنتسبي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من مندوبي مؤسسات المجتمع المدني، ومندوبي وسائل الإعلام.

