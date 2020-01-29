بالصور.. انتشار دوريات قوة الدعم داخل مناطق العاصمة طرابلس

قامت دوريات قوة الدعم بمديرية أمن طرابلس، بالانتشار في شوارع وأحياء العاصمة من خلال الاستيقافات والدوريات الراجلة والراكبة، وغيرها من أدوات أمنية.

أفاد مكت الإعلام بالمديرية، بأن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتعليمات مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة شعبان عويدان، لتشديد فرض الأمن في بعض الأحياء التي سجلت فيها ارتفاع لمؤشر جريمة السرقة بالإكراه في العاصمة.

ونوهت المديرية بأن هذا الإجراء سوف يسهم بشكل كبير في استتباب الأمن، وذلك في الوقت الذي تُكرس فيه مديرية أمن طرابلس الجهود للأجل القضاء على الجريمة بمختلف أنواعها لا سيما السرقة بالإكراه، بحسب المديرية.