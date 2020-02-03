بالصور.. تكثيف الدوريات والتمركزات الأمنية داخل العاصمة طرابلس

الإجراء يأتي وفق الخطة الأمنية الصادرة عن الفرع. [داخلية الوفاق]

قامت الدوريات الأمنية بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، الاثنين، بناء على التعليمات رئيس الفرع بإنشاء الدوريات والتمركزات الأمنية وتكثيف عملها داخل العاصمة طرابلس ببلدية حي الأندلس، وبلديتي تاجوراء والقره_بوللي.

وأوضح المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن هذا الإجراء يأتي وفق الخطة الأمنية الصادرة عن الفرع، من أجل فرض الأمن والاستقرار وضبط المجرمين والخارجين عن القانون، وضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج، وضبط المخالفين، وتأدية المهام الأمنية المكلف بها رجال الأمن والشرطة على أكمل وجه.

ويهدف الإجراء للحفاظ على الامن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين وحماية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة وتأدية الواجب الوطني بالشكل المطلوب، خدمة للوطن والمواطنين، بحسب الوزارة.