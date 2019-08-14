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بالصور.. داخلية «الوفاق» تُؤكد بأن الوقود متوفر بكافة مستودعات شركة البريقة

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 أغسطس 2019 - 20:20
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أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه وبالتواصل مع لجنة معالجة أزمة الوقود بأن الوقود متوفر بكافة مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، وبأن عملية التوزيع على محطات الوقود تسير بطريقة انسيابية.

وشرت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صورًا تُظهر جانبًا من الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للدعم المركزي بكافة فروعها ومكاتبها في تأمين وحماية محطات الوقود والمحطات المتنقلة داخل العاصمة طرابلس، وتنظيم هذه المحطات لتزويد المواطنين بالوقود.

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وحيت الوزارة كافة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بتأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية والخدمية لتقديم الخدمات للمواطنين، داعيةً إلى مزيد من الجهد والعطاء لإرساء قواعد الأمن والأمان داخل البلاد، بحسب الوزارة.

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