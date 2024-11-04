بالصور.. صاعقة تقتل عشرات المصلين في «أوغندا»

أفادت الشرطة الأوغندية بأن 14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 34 آخرون في صاعقة برق، ضربت مخيما للاجئين شمال البلاد، كان سكانه يحضرون قداسا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، كيتوما روسوكي: إنه لم يتم تحديد هويات الضحايا بعد، ووقع الحادث أمس السبت، في منطقة لامو النائية.

وأشار روسوكي إلى أنه لم ترد أنباء عن اندلاق حريق في أعقاب صاعقة البرق.

وكان سكان مخيم مستوطنة بالابيك، الذي يضم بالأساس لاجئين من جنوب السودان، يحضرون قداسا، في المبنى المعدني المؤقت، عندما وقعت صاعقة البرق.

يشار إلى أنه يتم تسجيل صواعق برق مميتة بشكل شائع في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا، خلال موسم الأمطار.

14 people killed as Lightning strucked a church in Palabek Refugee Settlement, Zone 8 Block 2 in Northern UG on 2nd Nov. 2024.

14 people died and 7 others who sustained injuries & more 27 victims are currently receiving treatment at Paluda Health Center III in Lamwo district. pic.twitter.com/YaLM5dSU2P — Richard Odong (@r_odong) November 3, 2024