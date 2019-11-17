بالصور.. ضبط أكثر من نصف طن من مخدر «الحشيش»

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنها من ضبط أكثر من نصف طن من مخدر الحشيش.

وأكدت الإدارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن عملية الضبط تمت بعد تعاون وتنسيق بين فرع الإدارة غرب طرابلس وفرع الإدارة إجدابيا ومديرية أمن سرت للمساعدة والمساندة.

وأوضحت انه تم ضبط الكمية على متن شاحنات لنقل المواشي استخدمت كمخازن متنقلة تنقل هذه الآفات، مشيرة إلى أن خط سير هذه الشاحنات من (تازربو – إجدابيا – الجفرة – سرت – طرابلس)، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فيها وإحالتهم لنيابة جرائم المخدرات.

ونوهت إدارة المكافحة بأن هذا الإجراء يأتي نظرًا لما يوليه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، من اهتمام بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وما قام به وكيل الوزارة العميد خالد مازن، من عمل جبار لإتمام هذه القضية، وللأوامر النافذة لمدير عام الإدارة العميد فيصل بن كافو، التي تقضي بضم الفروع لتوحيد الجهود.

من جانبها ثمنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، كافة الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محاربة هذه الآفة وكل من يروج إليها, مشددة على ضرورة التعاون بين كل أبناء الوطن.