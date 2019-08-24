بالفيديو.. اشتباكات بين مُتظاهرين وقوات الأمن في مدينة الرمثا الأردنية على الحدود السورية

شهدت مدينة الرمثا الأردنية الحدودية مع سوريا، تصاعدا للاشتاباكات، السبت، بين متظاهرين وقوات الأمن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، أظهرت قيام شبان بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة والحجارة، بالمدينة التي تقع شمال الأردن، في حين أرسلت قوات الدرك تعزيزاتها للمدينة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة منها لتفريق المحتجين.

بدء الاحتجاجات من دوار الرمثا الرئيسي… Gepostet von Malek Abu Shaqra am Samstag, 24. August 2019

ويأتي تجدد هذه الاحتجاجات وأعمال الشغب بالمدينة على خلفية قرارات جمركية أصدرتها الحكومة، إلى جانب ما سماه الأهالي تضييق على تجار المدينة الذين يوصفون بـ”البحارة”.

من الرمثا الان Gepostet von ‎Ammon News – وكالة عمون الاخبارية‎ am Samstag, 24. August 2019

هذا وعقدت الحكومة الأردنية اجتماعًا مع عدد من وجهاء المدينة، في محاولة لاحتواء الأزمة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الاجتماع أسفر عن إنهاء جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد، وتأييد الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع تهريب المخدرات والسلاح والدخان.

الرمثا من قلب الحدث Gepostet von ‎الرمثا اون لاين‎ am Samstag, 24. August 2019

من جانبه أوضح مدير عام دائرة الجمارك، اللواء عبد المجيد الرحامنة، في تصريحات للتلفزيون الأردني عقب الاجتماع، أن ممثلي الحكومة ووجهاء مدينة الرمثا اتفقوا على الالتزام بمحاربة أي محاولات لتهريب المخدرات والسلاح والدخان، وتسهيل دخول البضائع الشخصية من ألبسة وأغذية ومواد تموينية، وفق أحكام التشريعات النافذة.