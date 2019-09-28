بالفيديو.. تخريج دُفعة جديدة من قوة مكافحة الإرهاب

أقيم الخميس، بمقر قوة مكافحة الإرهاب حفل تخريج الدفعة الثالثة للقوة.

وحضر حفل التخريج رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد الشريف، وعدد من رؤساء الأركانات الفرعية ووكيل وزارة الداخلية وآمر قوة مكافحة الإرهاب وعدد من ضباط المؤسسة العسكرية وعدد من مدراء ادارات تابعة لوزارة الداخلية.

تخريج الدفعة الثالثة من قوة مكافحة الإرهاب بمقر القوة بالخمس بحضور رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الشريف ووكيل وزير الداخلية ورؤساء الأركان الفرعية والمتحدث باسم الجيش الليبي ولفيف من ضباط الجيش الليبي .#قوة_مكافحة_الإرهاب_ليبيا Gepostet von ‎قوة مكافحة الإرهاب C.T.F‎ am Freitag, 27. September 2019

وأقيم خلال مراسم الاحتفال عروضا عسكرية أظهرت تفانياَ واضحاَ ومهارات عالية من العناصر الجديدة التي ستكون دعما قويا للقوة.

وألقى رئيس الأركان العامة كلمة هنئ فيها الخريجين وأثنى على هذه الدفعة ودورها الهام الذي ينتظرها مقابل عددها البسيط.

ونقل المكتب الإعلامي برئاسة الأركان عن الفريق الشريف قوله:

قوة مكافحة الإرهاب تكافح الإرهاب أين ما حل في وطننا وما تزال، وما تخريجها دفعة تلوى الأخرى إلاّ دليل لأهميتها في اقتلاع طيور الظلام من أرض ليبيا الطاهرة.

كما قام رئيس الأركان العامة بتقديم شهادات الشكر والتقدير إلى أسر الشهداء وفاءً وعرفاناً لأرواح الشهداء التي ارتقت إلى بارئها في ساحات الشرف والعزة دفاعاً عن عاصمة الوطن طرابلس.