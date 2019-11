بالفيديو.. حرائق تلتهم غابات أستراليا والسلطات تُطالب السكان بالبحث عن ملاذ

وأفادت وكالة رويترز، بإخلاء بلدات في ولايتين أستراليتين، حيث ناشدت السلطات مئات السكان مغادرة المكان، الجمعة، بعد اشتعال عدد قياسي من حرائق الغابات.

من جهتها ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) أن إدارة الإطفاء تلقت أيضا العديد من البلاغات عن وجود أشخاص محاصرين داخل منازلهم.

وقالت إدارة الإطفاء:

وأشارت إدارة الإطفاء إلى أنها نشرت أكثر من 1000 من رجال الإطفاء و70 طائرة لاحتواء الحرائق.

وتسببت حرائق الغابات في نفوق نحو نصف حيوانات “الكوالا” التي تعيش في محمية ساحلية في نيو ساوث ويلز.

وسبق أن أتى حريق في بداية موسم حرائق الغابات على ثلثي حيوانات “الكوالا” في محمية “ليك إنز” الطبيعية في الشهر الماضي وظلت البقية مُهددة بواحد من 15 حريقا كبيرا في الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد.

وبحسب تقديرات لجمعية الأسترالية لحماية “الكوالا”، فقد نفق نحو 350 من تلك الحيوانات بالمحمية الواقعة في بلدة ماكوري على الساحل الشمالي للولاية.

Dramatic video of firefighters POV of New South Wales 'unprecedented' bushfires. (via Warringah/Pittwater Headquarters Rural Fire Brigade) #newsouthwales #fires #Australia pic.twitter.com/edOuu6TEY9

— Life With Weather (@lifewithweather) November 8, 2019