بالفيديو.. طلبة جزائريون يقتحمون جلسة تنصيب «لجنة الحوار»

قامت عشرات الطلاب الجزائريين، السبت، باقتحام المركز الثقافي حيث كانت لجنة الحوار الوطني تستعد لعقد مؤتمر صحفي تعلن فيه قائمة اللجنة الاستشارية لهيئة الوساطة والحوار.

وردد الطلاب شعارات مناوئة للمؤسسة العسكرية، وأخرى رافضة للحوار مع من وصوفهم بـ”العصابات”.

عشرات الطلبة يتظاهرون أثناء اجتماع لجنة الحوار "ماكش حوار مع العصابات …كريم يونس à la poubelle " هكذا هتف الطلبة أمام المركز الثقافي العربي بن مهيدي للاحتجاج على اجتماع لجنة الحوار بتنسيق كريم يونس. Gepostet von ‎Almagharibia TV قناة المغاربية‎ am Samstag, 17. August 2019

وقام أحد الطلاب بإلقاء كلمة شدّد خلالها على ضرورة استجابة السلطة لمطلب رحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح وحكومة نورد الدين بدوي، وهما المكلفان بالتحضير للانتخابات الرئاسية، التي يريدها قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح “في أقرب وقت ممكن”، وفق قوله.

وتساءل الطالب خلال حوار جمعه مع منسق لجنة الحوار كريم يونس، عن سر ما وصفه بـ”تمسك السلطة بمبدأ الحوار حول تنظيم الانتخابات فقط.

وأضاف مخاطبًا كريم يونس:

قل لي هل تتمتع الحكومة بالشرعية حتى تنظم انتخابات؟ هل بن صالح رئيس شرعي؟

🔴 الطلبة يقتحمون لجنة كريم يونس ….#بارتاج Gepostet von ‎هنا الجزائر علي غديري‎ am Samstag, 17. August 2019

كما اتهم الطلاب القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة، العمل على تمرير “خطة المؤسسة العسكرية” وإجهاض الحراك، حسب وصفهم.

وبعد خروهم من القاعة، نظم الطلاب مظاهرة سلمية رفعوا فيها شعارات مناوئة للسلطة ولجنة الحوار والحكومة.