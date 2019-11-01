بالفيديو.. قوة الردع تُلقي القبض على أحد عناصر قوات حفتر مُختبئا في خزانة ملابس!

أعلن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب “قوة الردع الخاصة” القبض على أحد مسلحي قوات حفتر في محور السويحلي.
وأكدت الفرقة 20/20 أن المسلح التابع لقوات حفتر وُجِد مختبئا في خزانة ملابس داخل أحد المنازل بمحور السويحلي.
يُشار أن قوة الردع الخاصة نفذت عملية نوعية بمحور السويحلي أسفرت عن مقتل 3 من مسلحي حفتر بينهم آمر الكتيبة 126 التابعة لقوات حفتر محمود الحوت، وألقت القبض على 6 من مسلحي حفتر بينهم 3 جرحى.
#عـاجلفرقة 20/20 تتمكن من القبض على أحد عناصر مليشيات مجرم الحرب #حفتر، حيث وجدته مختبئ داخل #دولاب في أحد المنازل بمحور السويحلي… اسم الأسير "صلاح المختار هويسة" مشايرغم كل شيء شوفوا الفرق بين معاملتنا للأسرى ومعاملتهم هم للأسرى… فشتّان بين الثرى والثريا…نسأل الله النصر والتمكين
Gepostet von عبدالمالك المدني – Elmadane am Freitag, 1. November 2019
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