بالفيديو.. قوة الردع تُلقي القبض على أحد عناصر قوات حفتر مُختبئا في خزانة ملابس!

أعلن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب “قوة الردع الخاصة” القبض على أحد مسلحي قوات حفتر في محور السويحلي.

وأكدت الفرقة 20/20 أن المسلح التابع لقوات حفتر وُجِد مختبئا في خزانة ملابس داخل أحد المنازل بمحور السويحلي.

يُشار أن قوة الردع الخاصة نفذت عملية نوعية بمحور السويحلي أسفرت عن مقتل 3 من مسلحي حفتر بينهم آمر الكتيبة 126 التابعة لقوات حفتر محمود الحوت، وألقت القبض على 6 من مسلحي حفتر بينهم 3 جرحى.