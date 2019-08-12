بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام العيد

هطلت الأمطار الغزيرة، الاثنين، على حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة.
وقال الناطق الرسمي للأرصاد السعودية، إن سرعة الرياح بلغت 30 كم في الساعة، وانخفضت درجات الحرارة لتصل إلى 26 درجة مئوية.
واستمرت الأمطار في الهطول على المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل منى وعرفات ومزدلفة.
#يحدث_الآن.. أمطار متوسطة على مشعر #منى.#العالم_في_قلب_المملكة #فيديو_واس#واس_في_الحج pic.twitter.com/QUQXEHmgdc
— واس (@spagov) August 12, 2019
من جانبه دعا الدفاع المدني السعودي، ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.
الناطق الرسمي للأرصاد: أمطار غزيرة تشهدها #المشاعر_المقدسة الآن بسرعة رياح بلغت 60 كلم/س وانخفاض درجة الحرارةإلى 26 درجة مئوية.#العالم_في_قلب_المملكة #واس_في_الحج #واس pic.twitter.com/DVoGp0eoFg
— واس (@spagov) August 12, 2019
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