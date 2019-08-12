بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام العيد

هطلت الأمطار الغزيرة، الاثنين، على حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة.

وقال الناطق الرسمي للأرصاد السعودية، إن سرعة الرياح بلغت 30 كم في الساعة، وانخفضت درجات الحرارة لتصل إلى 26 درجة مئوية.

واستمرت الأمطار في الهطول على المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل منى وعرفات ومزدلفة.

من جانبه دعا الدفاع المدني السعودي، ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.