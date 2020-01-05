بدء توافد المواطنين إلى ميدان الشهداء بطرابلس للمشاركة في صلاة الجنازة على ضحايا مجزرة الكلية العسكرية.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 5 يناير 2020 - 16:08
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