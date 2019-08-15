بدء حملة نظافة عامة داخل مدية طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن بدء حملة نظافة عامة بمدينة طرابلس.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الحملة تأتي بناءً على التعليمات التي أصدرها الوزير فتحي باشاغا إلى مديرية امن طرابلس، من أجل البدء في حملة النظافة داخل العاصمة.

وتستمر هذه الأيام الحملة بتوجيه من مدير أمن طرابس العميد دكتور أسامة عويدان، بالتعاون مع شركة الخدمات العامة، لجمع ونقل القمامة للأماكن المخصص.

وأكدت وزارة الداخلية على أهمية تعاون المواطنين لإنجاح هذه الحملة عبر عدم وضع القمامة على الطرقات بما تسببه من مشاكل وأخطار على البيئة، وكذلك ما تتسبب به من مختنقات مرورية.