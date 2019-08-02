بدون ولي أمرها.. المرأة السعودية تُسافر حيثما تشاء

أقرت السلطات السعودية تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وفق ما كان معمولا به في السابق.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن التعديلات المنشورة على الجريدة الرسمية، شملت “منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

كما تضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاما.

وفيما يتعلق بنظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.

هذا وقضت التعديلات أيضا بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.

ومنحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50.

ونصت المادة الجديدة على أنه: