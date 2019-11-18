بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق شيئًا فشيئًا

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن البلد بما يشهده حاليا أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، إن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها، حسب وصفه.

ونقلت صحيفة الجمهورية، عن بري قوله:

الوضع الحالي على المسار الحكومي هو جمود تام في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة، لكن حتى الآن الأمور ما زالت تراوح مكانها.

وأشار رئيس البرلمان اللبناني إلى أن موقفه هو أنه ما زال يراهن على عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تواكب الوضع الراهن الذي بلغ حدا خطيرا جدا يجب تداركه في أسرع وقت.

يُشار أن لبنان يشهد منذ الـ29 من أكتوبر الماضي، مظاهرات شعبية حاشدة، احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.