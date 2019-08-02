بسبب الأخبار الكاذبة.. «فيسبوك» تحظر حسابات مُزيفة تُدار من مصر والإمارات والسعودية

قامت شركة فيسبوك باتخاذ إجراءات ضد شركتي علاقات عامة، الأولى تعمل في مصر والإمارات، والأخرى تعمل في السعودية.

وأعلنت الشركة حذفها أكثر من 400 حساب وصفحة غير موثقة مرتبطة بشكل مباشر بدول مصر والإمارات والسعودية.

وأرجعت الخدمة الصحفية للشركة في منشور عبر موقعها أسباب غلق تلك الحسابات والصفحات إلى مشاركتها في حملة منسقة لنشر معلومات كاذبة، بدأت في الإمارات ومصر، وتستهدف الشرق الأوسط وشمال وشرق إفريقيا، بما في ذلك ليبيا.

كما تقوم هاتان الشركتان بالتظاهر أنها صفحات أو شركات محلية على فيسبوك وإنستغرام في الدول التي توجه حملتها الإعلامية ضدها وهي (ليبيا- السودان-قطر- تركيا- سوريا- الأردن والمغرب)، ويتركز عملها على نشر أخبار كاذبة وتمجيد شخصيات عامة وبث الإشاعات.

ووفقًا للموقع، فإن تحركات الحملات الإلكترونية، كان هدفها إنشاء شبكات حسابات تتضمن معلومات كاذبة عن انتمائهم ونشاطهم، مشيرًا إلى تسليم البيانات الخاصة بهذه الصفحات إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات بالخصوص.

هذا وصرفت إحدى الشركات ما قيمته 167 ألف دولار أمريكي، على الإعلانات المُمولة دُفِعت إما بالدولار أو بالدرهم الإماراتي، وصرفت الأخرى ما قيمته 108 ألف دولار أمريكي على الإعلانات المُمولة.