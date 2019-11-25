بسبب الاشتباكات المسلحة.. انقطاع التيار الكهربائي على منطقة الخلة بطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الاثنين، عن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي التكبالي والخلة بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه نتيجة للاشتباكات المسلحة بجنوب العاصمة طرابلس انفصل على إثرها خط التكبالي / الهضبة رقم “2” والمغذي لمحطتي التكبالي والأكاديمية الأمنية، الأمر الذي أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي التكبالي والخلة.

ونوهت الشركة بأنه على الفور تم تغذية أحمال المناطق التي فقدت التغذية عن طريق مصادر بديلة بكوابل صلاح الدين جهد 30 ك.ف وذلك بجهود مشغلي غرفة التحكم الفرعي طرابلس ووحدة تشغيل صلاح الدين.

يُشار إلى أن الخط رقم “1” قد تعرض في وقت سابق للفصل بسبب الاشتباكات وأن الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المطلوبة لإجراء عمليات الصيانة بسبب الاوضاع الأمنية.