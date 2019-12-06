بسبب الاشتباكات.. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق طريق المطار بطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، عن انفصال محول 11/30 ك.ف بمحطة المياه بطريق المطار في العاصمة طرابلس، بسبب إصابة (3) مبردات بإطلاق ناري نتيجة للاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر أدى إلى خروج الزيت وبالتالي انفصل خط المياه داخل محطة الخردة بوقاية زيادة التيار والخط الأرضي مما سبب ذلك في فقد التغذية لخطوط 11 ك.ف المتغذية من داخل محطة المياه وانقطاع التيار الكهربائي عن الخطوط التالية (خط البلدية – الأحياء البرية – الإنارة العامة – المشياي – القطران – المشروع 1).

ونوهت شركة الكهرباء بأن فرق الصيانة لم تتمكن من الدخول لإجراء أعمال الصيانة بسبب الأوضاع الأمنية، حيث قامت إدارة الجهد المتوسط بالتنسيق مع مكتب التشغيل الرئيس بإعادة التغذية الكهربائية للأحمال المفقودة عن طريق مصادر بديلة عبر خطوط 11 ك.ف.