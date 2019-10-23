بسبب المُظاهرات.. السفارة الأمريكية في بغداد تدخل في حالة إنذار وتقوم بتسفير بعض موظفيها

كشف مصدر في السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، عن دخول السفارة في حالة الإنذار القصوى مع قرب موعد تظاهرات جديدة ستشهدها بغداد ومحافظات جنوبية، الجمعة القادمة.

وأوضح المصدر لقناة “روسيا اليوم” أن السفارة دخلت في حالة إنذار كبيرة، وقامت بتسفير بعض موظفيها غير الأساسيين إلى خارج العراق خشية حدوث أي طارئ خلال التظاهرات التي ستشهدها بغداد يوم الجمعة المقبل.

ونوه بأن لدى السفارة معلومات حول نية المتظاهرين الدخول إلى المنطقة الخضراء الحكومية التي يقع فيها مقرها.

هذا ويشهد العراق منذ أسابيع احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.