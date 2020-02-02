بسبب تكدس القمامة.. توقف محطة كهرباء جنوب طرابلس

عدم قدرة الشركة على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية. [العامة للكهرباء]

أفادت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، بخروج الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بمحطة جنوب طرابلس عن الخدمة، وتوقف المحطة بالكامل وفقد ما قيمة 400 ميجاوات.

وأرجعت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، السبب إلى تكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس وتصاعد الدخان “الهباء” مع وجود ضباب كثيف الأمر الذي أدى إلى انسداد مصفيات الهواء وخروج الوحدات.

وأشار المنشور إلى عدم قدرة الشركة على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية.

ونوهت شركة الكهرباء بأن العمل جارٍ من قِبل فرق التشغيل والصيانة بمحطة جنوب طرابلس لإعادة تشغيل الوحدات إلى وضعها السابق.