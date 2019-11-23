بسبب حجب الإنترنت.. واشنطن تفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني “محمد جواد جهرمي” لدوره في فرض قيود واسعة على شبكة الإنترنت في إيران، التي تشهد موجة مظاهرات كبيرة احتجاجًا على رفع أسعار الوقود.

وأكد وزير الخزانة الأميركية “ستيفن منوتشين”، في بيان، أن المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب البيان.

هذا وتفجرت الاحتجاجات في إيران، الأسبوع الماضي، بعدما رفعت الحكومة أسعار الوقود، حيث شهدت عدة مدن إيرانية مظاهرات حاشدة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.