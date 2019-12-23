بسبب سرقة أسلاك الكهرباء.. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق زليتن والجفارة

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بوقوع حالات سرقة أسلاك الكهرباء في منطقة زليتن تقدر بـ750 متر على خط القصبة “2” من 30 سوق الجمعة.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الاثنين، أن هذا الأمر تسبب في فقد التغذية الكهربائية على 10 محولات بمنطقتي القصبة وكعام، وحدوث حالات انقطاع الكهرباء في المنطقتين.

وأخلت الشركة مسؤوليتها عن أي انقطاعات تحدث نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة والتي تزايدت وثيرتها خلال هذه الأيام.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء مديرية أمن زليتن وكافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤوليتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية بالمنطقة.

يأتي ذلك في حين تعرض عدد من الخطوط الكهربائية، للسرقة من قِبل مجهولين بمنطقة الجفارة تقدر بـ1800 متر أسلاك نحاس على خط المشتل من 30 العزيزية التي تغذي نحو 6 محولات، مما أدى إلى انقطاع التيار على جزء من منطقة الساعدية.

كما تم أيضًا سرقة أسلاك مسافة 1200 متر على خط إتجاه الشركة المجرية والتي تتغذى من محطة 30 البيابصة بمنطقة السواني ما أدى إلى فصل التغذية نحو 4 محولات هوائية ومحطة أرضية، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين القاطنين بمنطقة السواني.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء مديرية أمن الجفارة وكافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤوليتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية بالمنطقة .