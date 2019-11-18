بسبب سرقة أسلاك كهربائية.. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العزيزية والهرية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن اقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقتي العزيزية والهيرة، بسبب سرقة واعتداءات على مكونات الشبكة.

ونقلت دائرة الإعلام بالشركة، عن مدير إدارة توزيع سهل الجفارة، قوله إن حالات سرقة أسلاك كهربائية قدرت بمسافة (9 كيلو متر) منها (4500 متر أسلاك نحاس) و (4500 متر أسلاك ألمونيوم)، وقعت على خط العزيزية المتفرع من 30 الزجاج، مشيرا إلى أن الاعتداء نفذته مجموعة مجهولة خارجة عن القانون.

وأفادت الشركة باضطرارها على تغذية المناطق المذكورة بمصادر بديلة.

كما أفاد مدير دائرة متابعة التشغيل بإدارة توزيع سهل الجفارة عن وقوع حالات سرقة من قِبل مخربين خلال الأيام الماضية وبشكل متواصل وحتى يوم الاثنين الذي تم فيه وقوع حالات سرقة شملت ما يلي:

خط ضغط عالي عبد الكريم من فرعية الاطارات المتغذي من 30 اشبيلية بمسافة (900 متر نحاس).

خط ضغط عالي في اتجاه جامع كريم المتغذي من محطة فرعية كوبري السواني من محطة 30 السواني بمسافة (1500 متر نحاس).

خط الارسال المتغذي من 30 مفرق السواني بمسافة (1100 متر نحاس).

كما بيّن مدير دائرة التشغيل أن حجم السرقات داخل نطاق إدارة توزيع سهل الجفارة زادت وثيرتها خلال هذه الأيام مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على بعض المناطق، وفق قوله.